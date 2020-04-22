إغلاق وتشميع “سايبر نت” ببنى سويف

تفقد حسام حمودة السكرتير العام المساعد ببنى سويف، اليوم الأربعاء، مركز بني سويف، وذلك لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتمثلة فى إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والملاهى، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ولاحظ السكرتير المساعد، وجود “سايبر نت” بقرية منقريش، مفتوحًا، وذلك مخالفًا لقرارات الحكومة،

وجرى إغلاق وتشميع السايبر، وأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة.

وشدد محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، على رئيس الوحدة المحلية، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الوزارة، لمجابهة فيروس كورونا.