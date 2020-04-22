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رئيس مدينة مطروح يتابع اللمسات النهائية لأعمال البنية التحتية

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رئيس مدينة مطروح يتابع اللمسات النهائية لأعمال البنية التحتية رئيس مدينة مطروح يتابع اللمسات النهائية لأعمال البنية التحتية

أجرى اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، جولة تفقيدية للأعمال الجارية للرصف والترميم بمناطق السواني والأفراد والعجارمة والشوارع المتفرعة من شارع المديرين الموازي لكورنيش المدينة بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، ورافقه خلالها محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة.

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح، اللمسات النهائية لأعمال الرصف والترميم لشوارع منطقة السواني رصف 17 كيلو متر، وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيفة بنسبة تنفيذ 95 %، لتتحول لمنطقة نموذجية حضارية.

وتفقد رئيس المدينة، أيضًا أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنقطة الأفراد بالشوارع الضيقة التي جرى الانتهاء من 95 % من الأعمال مع متابعة أعمال الترميم تمهيدًا للبدء في الرصف بالمنطقة، بالإضافة إلى متابعة أعمال الترميم بالشارع الذي يربط الريفية مرورًا بالعجارمة وحتي الشارع الجديد وأعمال الترميم والرصف بالشوارع المتفرعة من شارع المديرين بكورنيش المدينة.

وأوضح رئيس المدينة، إن جهاز النظافة بالمركز يعمل على مدى 24 ساعة ويعمل برفع أكثر من 400 طن قمامة تقريبًا يوميًا بنطاق المدينة بكافة المناطق والأحياء، ومؤكدًا إن كافة الإدارات الخدمية بالمركز تعمل لخدمة وتلبية طلبات المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لمتابعة المشروعات الجارية للرصف والترميم للشوارع بنطاق المدينة.

IMG 20200422 201204 300x210 - رئيس مدينة مطروح يتابع اللمسات النهائية لأعمال البنية التحتية

المشرق نيوز

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