إزالة 44 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاربعاء، أن الوحدات المحلية بالمحافظة شنت اليوم عدة حملات لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناءالعشوائي، وذلك بالتنسيق مع وحدة استرداد اراضي املاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية امن قنا، إذ أسفرت عن إزالة 44 حالة تعد.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، أن حملات الإزالة نجحت اليوم في إزالة 4 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمركز قفط بمساحة إجمالية 450 مترًا مربعًا وازالة 39 حالة تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية بمراكز قنا ونجع حمادي وفرشوط والوقف ونقادة وقوص بمساحة إجمالية 2 فدان و6 قراريط و7 أسهم، وبالإضافة إلى ازالة حالة واحدة مخالفات بناء بدون ترخيص على مساحة 21 متر مربع بمركز نقادة.

وأضاف أن إجمالي ما جرى إزالته منذ 16 مارس الماضي وحتي الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بلغ 242 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 215745 مترًا مربعًا، و26 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 15 فدان و16 قيراط و3 أسهم، و433 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 20 فدان و13 قيراط و15 سهم و74 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 9280 مترًا مربعًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.