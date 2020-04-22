إيمان العاصي توضح أسباب غيابها عن دراما رمضان هذا العام

هنأت الفنانة إيمان العاصي الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيةً أن يحفظ الله مصر وأهلها من فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في شعوب العالم، وأن نحرص على تطبيق التعليمات الصحية والبقاء في المنازل.

وذكرت العاصي أنها اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناءً على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، موضحةً أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تحدث في إطار من البحث والتدقيق والدراسة، إذ تبحث دائمًا عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.

وأشارت العاصي إلى أنها خلال الفترة الماضية كانت منشغلة بتصوير مسلسل “بخط الإيد” بالتزامن مع عرضه وبذلت فيه مجهودًا كبيرًا وتلقت عنه ردود أفعال مميزة، وذلك كان سببًا في عدم تسرعها بالمشاركة في أي أعمال جديدة للعرض في شهر رمضان خاصةً وأنه عرض لها أيضًا مسلسل “مملكة إبليس”.

وأكدت أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل يكمل الآخر، لافتةً إلى أن ما يهمها هو مضمون الشخصية التي تجسدها ومدى نجاحها.