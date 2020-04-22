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هيثم نبيل يتعاون مع محمد رمضان في مسلسل “البرنس”

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هيثم نبيل يتعاون مع محمد رمضان في مسلسل “البرنس” هيثم نبيل يتعاون مع محمد رمضان في مسلسل “البرنس”

 تعاقد المطرب هيثم نبيل مع النجم محمد رمضان،في 7 أغنيات من ألحانه وكلماته مسلسل”البرنس”بصوت احمد سعد، وواحدة فقط بصوت الطفلة ملك محمد، ومن المقرر أن تطرح الأغاني داخل أحداث المسلسل.

ويذكر أن انتهى فريق العمل من تصوير المسلسل بعدما استغرقه 3 أشهر ، صورت من خلالها أسرة المسلسل في أماكن متفرقة في القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وآخرهم الكيت كات.

مسلسل “البرنس” إنتاج شركة سينرجي و تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، إدورد، روجينا، احمد زاهر، نجلاء بدر،، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، احمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

 

المشرق نيوز

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