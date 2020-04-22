للمرة الأولى.. جينفير جارير بدون ماسك بسبب إجراء مكالمة

ظهرت الممثلة العالمية جينيفر جارنر مؤخرًا بدون ماسك للمرة الأولى أثناء تجولها في أحد الشوارع في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، حسب تقرير موقع الديلي ميل.

وقد أوضح موقع الديلي ميل أن تلك هي المرة الأولى التي تظهر فيها جارنر منذ فترة طويلة بدون ماسك، وأرجعت السبب لرغبتها في إجراء مكالمة تليفونية بعيدًا عن قيود الماسك الذي اعتادت أن ترتديه.

وفي الوقت نفسه سمحت فيه جارنر لأبناءها بالتنزه مع طليقها النجم بن افليك، إذ يعيش الأبناء حاليًا معه، بعدما التقطت عدسات مصوري الباباراتزي عدة صور له بصحبتهم أثناء قيادتهم الدراجات.