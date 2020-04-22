عزل عقارين بالسوق والكرنك القديم بالأقصر بعد ظهور حالات كورونا

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، قرارً بعزل عقارين بضواحي المحافظة بناءً على العرض المقدم من مديرية الشئون الصحية بظهور عدة حالات ايجابي لفيروس كورونا بهما.

ويقع العقاران، أحدهما في المساكن بشارع سوق الصنايع، والأخرى بمنطقة الكرنك القديم، إذ من المقرر أن ينفذ السكان عزلًا إجباريًا بالمنزل، ذلك لمنع الاختلاط بالمواطنين مما يحد من انتشار العدوى الفيروسية.

وأصدر محافظ الأقصر، التعليمات الفورية للجهات الأمنية ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين باتخاذ ما يلزم كل في مجاله لتنفيذ العزل الإجباري بالعقارين المذكورين، وذلك في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير اللازمة، لضمان حماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.