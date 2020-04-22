إغلاق وتشميع مصنعين لإنتاج الألبان لمخالفة الاشتراطات الصحية بأولاد صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، ذلك للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالف منها واتخاذ اللازم قانونًا في إطار الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة في مجال سلامة الغذاء.

وشدد محافظ الشرقية، على استمرار الحملات المكثفة، لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين فضلًا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية والاحترازية، لمنع التكدسات والتجمعات إذ أنها ممثلة في إلغاء الأسواق وإغلاق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يوميًا من الساعة 5م وحتى6 ص، مع متابعة الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين بفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، لمواجهته وللحد من انتشاره.

وأعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، ان مفتشي مراقبة الأغذية بإدارة أولاد صقر الصحية، بالتنسيق مع قوات الشرطة ومجلس المدينة شنوا حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية بمدينة أولاد صقر، أسفرت عن ضبط مصنعين لإنتاج الالبان مخالفين للاشتراطات الصحية والبيئية وعلي الفور جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإغلاق وتشميع المصنعين.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات يومية، لمراقبة الأسواق لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والمرور الدوري على ما جرى غلقه من منشآت مخالفة، ذلك للتأكد من عدم عودتها للعمل مرة أخرى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.