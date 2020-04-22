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دوا ليبا من بيتها تصور كليب جديد وتؤكد على تقديم شئ ممتع

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دوا ليبا من بيتها تصور كليب جديد وتؤكد على تقديم شئ ممتع دوا ليبا من بيتها تصور كليب جديد وتؤكد على تقديم شئ ممتع

تستفيد النجمة العالمية دوا ليبا من فترة الحظر المنزلي الذاتي خوفًا من انتشار ” COVID” وقررت النجمة الشهيرة أنها ستُصور كليب جديد من ألبومها الغنائي الأخير ” Future Nostalgia ” و ذلك حسب موقع ” جاست جيرد ” .

تقول دوا ليبا : ” سأبقي الأمر سريًا بعض الشيء في الوقت الحالي ، لكننا نعمل على فيديو موسيقي جديد ، و انا متحمسة جدًا بشأنه ، لقد عملنا على هذا الفيديو من المنزل و نحن نحاول أن نقدم حقًا شيئًا ممتعًا ” .

وجدير بالذكر أنه بالرغم من مواجهة النجمة العالمية دوا ليبا مشكلات وصراع مع أحدث ألبوم غنائي لها وهو “Nostalgia Future”، بدءًا من إطلاق الألبوم وسط الحجر الصحي خوفًا من انتشار فيروس كورونا، إضافةً إلى أنه جرى تسريب الألبوم في 25 مارس، وهو ما أجبرها لإطلاقه رسميًا بعد عدة أيام من تسريبه وقبل أسبوع واحد من موعد إصداره المخطط له في 3 أبريل و بالرغم من كل ذلك إلا أن النجمة البالغة من العمر ( 24 عامًا ) تحصد الكثير من النجاحات بالألبوم الجديد، وآخر النجاحات التي حققها “Nostalgia Future” إذ احتل الألبوم المركز الأول في استراليا لهذا الأسبوع على الرسم البياني الوطني “national chart”، وذلك حسب عدد من أهم وأشهر المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها”نويز” و”بيلبورد”.

المشرق نيوز

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