اميركا تقدم للأردن مساعدات بقيمة 8 ملايين دولار لمواجهة كورونا

جى بي سي نيوز :- قدمت الحكومة الأميركية حوالى 8 ملايين دولار كمساعدات للأردن لمجابهة فيروس كوفيد-19.

ويتضمن ذلك بحسب بيان للسفارة الاميركية في عمان مساء اليوم الثلاثاء 5ر6 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم جهود الاستجابة لكوفيد-19 لمساعدة اللاجئين في الأردن، و 5ر1 مليون دولار كمساعدات للقطاع الصحي، والتي ستدعم إدارة الحالات لبناء القدرة على الصمود ووقف انتشار المرض، بالإضافة إلى زيادة جاهزية المختبرات لإجراء فحوص واسعة النطاق لـ كوفيد-19وقالت السفارة في بيانها، "تقود الولايات المتحدة ايضا دعم المانحين للحكومة الأردنية، وتنسيق المساعدة المنقذة للحياة وتحديد أولويات الاستثمارات للاستجابة السريعة الآن، والتخطيط للمستقبل مع تطور تهديد فيروس كوفيد-19".

واكدت ان العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن والتي بنيت على مدى سبعة عقود، هي أقوى من أي وقت مضى، حيث نعمل معاً لمكافحة جائحة الكوفيد- 19.