أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

اميركا تقدم للأردن مساعدات بقيمة 8 ملايين دولار لمواجهة كورونا

Print
اميركا تقدم للأردن مساعدات بقيمة 8 ملايين دولار لمواجهة كورونا اميركا تقدم للأردن مساعدات بقيمة 8 ملايين دولار لمواجهة كورونا

جى بي سي نيوز  :-  قدمت الأميركية حوالى 8 ملايين دولار كمساعدات للأردن لمجابهة فيروس كوفيد-19.
ويتضمن ذلك بحسب بيان للسفارة الاميركية في عمان مساء اليوم الثلاثاء 5ر6 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم جهود الاستجابة لكوفيد-19 لمساعدة اللاجئين في الأردن، و 5ر1 مليون دولار كمساعدات للقطاع الصحي، والتي ستدعم إدارة الحالات لبناء القدرة على الصمود ووقف انتشار المرض، بالإضافة إلى زيادة جاهزية المختبرات لإجراء فحوص واسعة النطاق لـ كوفيد-19وقالت السفارة في بيانها، "تقود الولايات المتحدة ايضا دعم المانحين للحكومة الأردنية، وتنسيق المساعدة المنقذة للحياة وتحديد أولويات الاستثمارات للاستجابة السريعة الآن، والتخطيط للمستقبل مع تطور تهديد فيروس كوفيد-19".
واكدت ان العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن والتي بنيت على مدى سبعة عقود، هي أقوى من أي وقت مضى، حيث نعمل معاً لمكافحة جائحة الكوفيد- 19.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

نتنياهو يبدا محادثاته لتشكيل الحكومة

نتنياهو يبدا محادثاته لتشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية