الأردن يتقدم مرتبتين في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020

جى بي سي نيوز :- تقدم الأردن مرتبتين في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 ، حيث وصل إلى المرتبة 128 بعد أن كان في المرتبة 130 في مؤشر العام الماضي وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود.

جاء ذلك وفق تقرير مراسلون بلا حدود الذي صدر اليوم الثلاثاء والذي كشف تصدر تونس عربياً في مؤشر حرية الصحافة وحلولها المرتبة 72 عالمياً فيما تليها لبنان التي حلت في المرتبة 102.

ووصلت سوريا إلى آخر مرتبة عربياً في حرية الصحافة وحلولها المرتبة 176 عالميا.

ولا تزال كوريا الشمالية (في المرتبة 180 عالميا) كأسوأ بلد لحريات الصحافة، تليها تركمنستان، وإرتيريا.

ولا تزال أوروبا هي القارة الأكثر ملائمة لحرية الإعلام رغم السياسيات القمعية في بعض الدول ويتبعها الأميركيتان، رغم أن الولايات المتحدة والبرازيل تظهران عداء لوسائل الإعلام، حسب مراسلون بلا حدود.

وظلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين بحسب التقرير، حيث استفادت العديد من الأنظمة من أزمة كورونا في تصفية حساباتها مع صحفيين لديها.

وأظهر التقرير والذي استمرار العداء للصحفيين في العديد من المناطق حول العالم، وأشار إلى أن العقد المقبل سيكون حاسما لمستقبل الصحافة حيث تعصف عدة أزمات بها والتي في مقدمتها الأزمات الجيوسياسية.

وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار إن العقد المقبل سيكون حاسما للصحافة خاصة في ظل ظهور عوامل جديد تهدد حق الحصول على المعلومة، مشيرا أن وجه الصحافة في 2030 يتم تحديده خلال وقتنا الحالي.

وتحدث التقرير عن تأثر حرية الصحافة حتى بأزمة جائحة فيروس كورونا، إذ زاد قمع الصحفيين ووسائل الإعلام، وفرضت دول مثل الصين (في المرتبة 177 عالميا) وإيران (في المرتبة 173 عالميا) والعراق (في المرتبة 162 عالميا) رقابة واسعة على وسائل الإعلام، وحتى في بعض الدول الأوربية مثل المجر أقرت قوانين مجحفة تثبط من العمل الصحفي، إذ يمكن نشر معلومة خاطئة يكبد الصحفي السجن لمدة خمس سنوات.

وتالياً مؤشر الدول العربية:

تونس: في المرتبة 72 عالميا

لبنان: في المرتبة 102 عالميا

الكويت: في المرتبة 109 عالميا

الأردن: في المرتبة 128 عالميا

قطر: في المرتبة 129 عالميا

الإمارات: في المرتبة 131 عالميا

المغرب: في المرتبة 133 عالميا

عُمان: في المرتبة 135 عالميا

الأراضي الفلسطينية: في المرتبة 137 عالميا

الجزائر: في المرتبة 146 عالميا

السودان: في المرتبة 159 عالميا

العراق: في المرتبة 162 عالميا

الصومال: في المرتبة 163 عالميا

ليبيا: في المرتبة 164 عالميا

مصر: في المرتبة 166 عالميا

اليمن: في المرتبة 167 عالميا

البحرين: في المرتبة 169 عالميا

السعودية: في المرتبة 169 عالميا

سوريا: في المرتبة 176 عالميا