“المشرق نيوز” يعرض القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2020 والقنوات الناقلة لها

أيام تفصلنا عن انطلاق موسم السباق الدرامي الرمضاني لعام 2020 ويعد هذا الموسم هو الأقوى من حيث النجوم المشاركين كما يشهد عودة الكثير منهم بعد غيابهم عن العام الماضي.

ومن المقرر عرض مسلسلات هذا العام عبر مجموعة من القنوات الفضائية والتي تتنافس فيها بينها على جذب المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة.

وفي السطور التالية نرصد لكم مسلسلات رمضان والقنوات الناقلة لها.

طرحت قناتي “MBC مصر”، و”MBC مصر 2” قائمة مسلسلاتهما إذ تستعدا لعرض 5 مسلسلات على شاشتهما وتتمثل هذه المسلسلات في مسلسل “اللعبة” وهو من بطولة الفنانين هشام ماجد، وشيكو، ومسلسل “لعبة النسيان” من بطولة دينا الشربيني، كما تخوض النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد موسم رمضان بمسلسل “سكر زيادة”، و مسلسل “2× الصندوق” من بطولة نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني، وأوس أوس، وأخيرًا مسلسل “ونسني” ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب ومنهم حازم إيهاب، ومحمود الليثي.

وتعرض شاشة قناة “ON” باقة مميزة من المسلسلات إذ تستعد لعرض 5 مسلسلات وهي مسلسل “الاختيار” للنجم أمير كرارة، ومسلسل “النهاية” للنجم يوسف الشريف، ومسلسل “رجالة البيت” للفنانين احمد فهمي، وأكرم حسني، ومسلسل “فرصة تانية” من بطولة ياسمين صبري، ومسلسل “عمر ودياب” لنجمي مسرح مصر علي ربيع، ومصطفى خاطر.

وأما عن قناة “الحياة” فتعرض 5 مسلسلات من ضمنهم مسلسلين يُعرضان حصريًا وهما مسلسلي “ب100 وش” للنجمين نيللي كريم، وآسر ياسين، و”الفتوة” للنجم ياسر جلال، كما تعرض القناة أيضًا مسلسل “لما كنا صغيرين” وهو من بطولة النجوم خالد النبوي، ومحمود حميدة، وريهام حجاج، ومسلسل “عمر ودياب”، ومسلسل “خيانة عهد” للفنانة الكبيرة يسرا.

كما تعرض شاشة قناة “CBC” مسلسلات “ونحب تاني ليه” للنجمة ياسمين عبدالعزيز، و”ليالينا ٨٠” لغادة عادل وإياد نصار، و”خيانة عهد”، و”رجالة البيت”، و”فرصة تانية”.

وتعرض قناة “dmc” حصريًا مسلسل “فلانتينو” للزعيم عادل إمام، و”البرنس” للفنان محمد رمضان، و”لما كنا صغيرين”، و”رجالة البيت”، و”فرصة تانية”.

كما تعرض قناة “القاهرة والناس” مسلسل “شاهد عيان” لحسن الرداد، ومسلسل “جمع سالم” لزينة، ومسلسل “حب عمري” لهيثم شاكر.

وتعرض شاشة قناة “النهار” مسلسل “سلطانة المعز” للنجمة غادة عبدالرازق، ومسلسل “شاهد عيان”، ومسلسل “جمع سالم”، والمسلسل الكرتوني “بكار”.