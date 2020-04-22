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السعودية تعلن عن دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد

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السعودية تعلن عن دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد السعودية تعلن عن دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد

بدأت بعمل دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد في حال سمحت الظروف الصحية، ووضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان،  أن هناك لجانًا تعمل على مجموعة مسارات، الأول هو الصحة والثاني هو التدرج.

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي بالرياض، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، من الممكن أن  تتبع بإعادة الإغلاق، وأكد العمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد.

وأكد الجدعان أنه جرى توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وجرى استخدام جزئ منها فعليًا وشراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله.

 

المشرق نيوز

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