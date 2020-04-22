محافظ المنوفية: الانتهاء من استعدادات شهر رمضان الكريم

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جرى الانتهاء من استعدادات شهر رمضان المعظم، ذلك من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية وتكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، وكذلك تكثيف المرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الانضباط في عملية إنتاج الخبز وتوفيره لكافة المستهلكين بكل سهولة ويسر.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه في مجال البوتاجاز والمواد البترولية، جرى التنسيق مع شركة الغازات البترولية، لزيادة الحصة المقررة للمحافظة والدفع بكميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز لخلق حالة من الإشباع قبل حلول الشهر الكريم.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومناشدًا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات حفاظا على سلامتهم.

وأضاف المحافظ، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية والمرافق مثل المياة والكهرباء والصرف الصحى وقطاع الصحة استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.

وأكد محافظ المنوفية، على ضرورة تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، ذلك لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والأحداث الطارئة للتعامل الفورى معها، على أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة “2222035، 2224899، 2239804″، أو على غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية شبين الكوم “2223188”، بركة السبع “2994480”، الشهداء”2750003″، الباجور “3884093”، منوف “3660100” أشمون “3442016”، قويسنا”2580630″، تــلا “3553222”، السادات “2698610”، سرس الليان”3351063″.