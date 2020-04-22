شاومي تطرح هاتفها مي 10 في الإمارات

أعلنت شركة شاومي عن طرح هاتف مي 10 أحدث أجهزة سلسلة مي للهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، في الإمارات العربية المتحدة.

يعطي هاتف مي 10 من شاومي أولوية لتقنيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو من خلال الإعدادات المذهلة والبرمجيات التي يتميز بها، خاصةً وأن هذا الهاتف الجديد يأتي مدعومًا بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، أحد أكبر مستشعرات الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا بالأسواق.

يمكن لمستخدمي هاتف مي 10 بفضل عدسة الزاوية العريضة التي تتميز بدقة 13 ميجابكسل مع مجال رؤية بزاوية 123 درجة توثيق مشاهد أسطورية بمنظور كامل، كما يحتوي الهاتف أيضًا على عدسة مستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وبفضل وحدة التركيز البؤري التلقائي الليزرية للكاميرا الأساسية وفتحة العدسة 2.0 والوضع الليلي 2.0، يمكن التقاط تفاصيل حادة لا مثيل لها أثناء النهار وصور أوضح وأكثر سطوعًا في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يعد هاتف مي 10 هو الخيار الأمثل عندما يتعلق الأمر بتصوير مقاطع الفيديو ولاسيما مع وجود خاصية تسجيل الفيديو الرائدة UHD/8K بمعدل 30 إطار في الثانية بما يساعد على التقاط كل اللحظات بالتفصيل، كما أن أوضاع تصوير مقاطع الفيديو المميزة بما في ذلك التصوير بأوضاع Portrait لمقاطع الفيديو و Color focus وتقنية تصوير الفيديو ShootSteady ووضع Vlog ونمط الحركة البطيئة التي تتيح للمستخدمين تصوير محتوى سينمائي عالي الجودة بكل سهولة دون أي عقبات.

يتميز هاتف مي 10 بأفضل نظام صوتي في فئته، حيث يحتوي على مكبرات صوت مزدوجة متناظرة على الحواف العلوية والسفلية للهاتف، ويتكون هذا النظام الصوتي من اثنين من مكبرات الصوت الخطية الفائقة، طراز 1216 وتجويف صوت كبير ‎1.0-cc بمدى تردد عالٍ حتى 0.5 ملم، فقد تم إعداد مي 10 خصيصًا لاستيعاب مستويات الصوت المختلفة، بما يُسهم إلى حدٍ كبير في إنتاج دقة صوت فائقة الجودة والوضوح، وتتداخل هذه المميزات وتمتزج معًا بصورة مثالية لخلق تجربة صوتية استثنائية ومثيرة تقدمها هذه السلسلة المميزة من الهواتف الذكية.

يجمع هاتف مي 10 بين جمال الشكل وفاعلية الاستخدام ليمثل أحد أرقى تصميمات الهواتف الذكية التي تقدمها شاومي حيث يتميز الهاتف الجديد بتصميم منحني ثلاثي الأبعاد بحواف نحيفة ناعمة وجوانب رفيعة توفر إحساسًا أفضل بالراحة والتحكم مقارنةً بهواتف سلسلة مي الأخرى، ولضمان المتانة والاستدامة، يحتوي الهاتف على طبقة حماية للشاشة من زجاج كورنينج غوريلا 5 على الأسطح الأمامية والخلفية للجهاز بما يمنحه خلفية لامعة مبهرة، كما أن التصميم راعى تقليل حجم الكاميرا الأمامية للجهاز بما يوفر مساحة أكبر للشاشة.

تساعد تقنية شاشات الجيل الجديد المستخدمة في هاتف مي 10 على الوصول إلى مستويات سطوع أعلى، تصل إلى 1120 nit، وكفاءة أفضل في الطاقة مقارنة بالإصدارات السابقة، بينما توفر شاشات التزامن السلس، SmoothSync، التي تعمل بمعدل تحديث 90 هرتز استجابة أسرع وأسهل دون تشويش أو انقطاع.

تقدم شاومي من خلال مي 10 أفضل الشاشات على الإطلاق ولاسيما أنها تحتوي على مستشعرات سطوع مزدوجة توفر كشفًا دقيقًا للسطوع، بينما تضمن أوضاع السطوع المختلفة المدعومة من هاتف مي 10 راحة فائقة للعين بفضل تقنية Low Blue Light لتخفيف اللون الأزرق المعتمدة من توف راينلاند وتقنية HDR10+ لتوفير تجربة بصرية حية.

يعمل هاتف مي 10 بأحدث النظم التي تدعم شبكات الجيل الخامس بفضل معالج كوالكوم سناب دراجون 865، ولأغراض تحسين أداء وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوميات والذكاء الاصطناعي وتجربة المستخدم عمومًا، كما يتميز الهاتف بتقنية 7nm التي توفر سرعة قصوى تبلغ 2.84 جيجاهرتز مع معالجات Kyro™ 585 الرسومية التي تعتمد على أحدث جيل من معماريات ARM Cortex-A77، بما يحقق مستويات مميزة من كفاءة الطاقة، إضافةً إلى هذه المجموعة الرائعة من المعالجات يدعم هاتف مي 10 ذاكرة وصول عشوائي فائقة السرعة ومجموعات تخزين بتقنيات LPDDR5 وUFS3.0 بما يوفر بيانات استثنائية للقراءة والكتابة وإمكانات حوسبة أكثر فاعلية.

يدعم الهاتف أيضًا تقنية LiquidCool 2.0، أحد أنظمة التبريد المتطورة التي تضم تجويف بخاري كبير بالإضافة إلى الجرافيت متعدد الطبقات وطبقات الجرافين المتراصة التي تعمل على تخفيف الحرارة المتولدة عن الاستخدام على المدى الطويل، وهو ما يضمن إمكانات أداء جبارة دون انقطاع.

وتلبية للطلب المتزايد على استهلاك المحتوى عالي السرعة في عصر شبكات الجيل الخامس، فإن هاتف مي 10 لا يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس فقط، بل يدعم تقنية MultiLink 5G للاتصالات المتزامنة بثلاث شبكات، واي فاي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز وبيانات الإنترنت، للاتصالات سريعة التبادل، كما تتميز أجهزة مي 10 الذكية بدعم تقنية Wi-Fi 6 وهي أحد أكثر معايير الاتصال اللاسلكي بالإنترنت المتاحة تقدمًا، وهو ما يساعد بشكل ملحوظ في زيادة سرعات التحميل والتنزيل مع تقليل ازدحام الشبكة عند الاتصال بعدد من الأجهزة.

يوجد تحت غطاء الهاتف الأنيق والمتميز بطارية فائقة السعة بسعة 4,780 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي واللاسلكي بقدرة 30 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي.

يُقدم نظام الاهتزاز الواقعي للغاية الخاص بهاتف مي 10 تجربة لمس أكثر واقعية من أي وقت مضى، حيث يُقدم 150 خيارًا مختلفًا للاهتزاز، تعمل هذه اللمسات المحدثة على تحسين قوة التسارع والاتساق إلى حد كبير.

كما يدعم الهاتف الجديد من شاومي أيضًا أنظمة NFC ومنفذ الأشعة تحت الحمراء IR blaster لتحويل الهاتف إلى جهاز تحكم عن بعد، وهي أنظمة متعددة الوظائف تُساعدك على الوصول اليومي إلى معاملات الدفع السريعة والتحكم السريع عن بعد في الأجهزة المنزلية.

مواصفات هاتف مي 10:

شاشة العرض يأتي الهاتف بشاشة كاملة وألوان حقيقية من نوع AMOLED بمساحة 6.67 بوصة بجودة الـ FHD+ وبدقة 1080×2340 بكسل وتدعم أبعاد العرض الجديدة بنسبة 19.5:9 الشاشة تدعم معدل تحديث 90 هرتز ومعدل لمس 180 هرتز نظام أخذ العينات درجة السطوع 1120 وحدة بحد أقصى تدعم الشاشة أيضًا DCI-P3 و HDR10+ مستشعرات إضاءة مزدوجة (أمامية وخلفية) شهادة توف راينلاند® لانبعاث مستويات منخفضة من الضوء الأزرق طبقة حماية من نوع زجاج كورنينج غوريلا 5 اللون الدرجة اللامعة من الرمادي والأخضر المرجاني الأبعاد 162.58 مم × 74.80 مم × 8.96 مم، 208 جم دعم الشبكة الجيل الخامس (5 جي): Sub-6 n1/n3/n7/n28/n77/n78 يدعم واي فاي 6 وتقنية (5G MultiLink) المعالج كوالكوم سناب دراجون 865، يدعم شبكات الجيل الخامس، وبسرعة تصل إلى 2.84 جيجاهرتز سعة التخزين ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 + وحدة التخزين الداخلية UFS 3.0 نظام التبريد LiquidCool 2.0 – غرفة بخار + جرافيت متعدد الطبقات + الجرافين مع درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية حتى 10.5 درجة مئوية الكاميرا الخلفية عدسة رئيسية 108 ميجابكسل مع مستشعر 1/1.33 بوصة، 7P، فتحة عدسة 1.6μm 4 × 1 مع مثبت بصري عدسة بزاوية عريضة للغاية 13 ميجابكسل، 123 POV عدسة مستشعر عمق 2 ميجابكسل، 1.75μm عدسة ماكرو 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 20 ميجابكسل منفصلة الوصلات نظامي NFC ومحاكاة جهاز التحكم عن بعد بواسطة منفذ الأشعة تحت الحمراء الأمان مستشعر بصمة في الشاشة فائق النحافة البطارية والشحن بطارية ذات سعة عالية تبلغ 4780 مللي أمبير شحن سريع سلكي بقدرة 30 واط (56 دقيقة إلى 100٪) شحن سريع لاسلكي بقدرة 30 واط شحن لاسلكي عكسي شاحن بقدرة 30 واط الصوت مكبرات صوت خطية مزدوجة 1216، نظام مكبرات صوت متماثل تجويف صوت 1.0cc شهادة الصوت عالي الدقة محرك القوة محرك اهتزاز خطي النظام أندرويد 10 إصدار MIUI 11. سعة التخزين المختلفة 8 جيجابايت رام + سعة تخزين 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام + سعة تخزين 256 جيجابايت

يأتي هاتف مي 10 من شاومي بإصدارين، أحدهما مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت والأخر 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 256 جيجابايت باللونين الرمادي والأخضر بسعر 2499 درهمًا إماراتيًا و2599 درهمًا إماراتيًا على الترتيب، يمكن طلب الهاتف من الرابط التالي: https://www.amazon.ae/dp/B086M8BBWZ