إنتاج النفط الأمريكي يتراجع 100 ألف برميل في أسبوع

مباشر - زينب محمود: انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليواصل المنتجون تقليص الإمدادات مع الهبوط الحاد للأسعار.

وأظهر التقرير الأسبوع الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بنحو 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل/نيسان الجاري ليسجل إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

وجاء انخفاض إنتاج الولايات المتحدة للخام للأسبوع الثالث على التوالي، بعد إن تراجع الإنتاج بنفس الحجم خلال الأسبوع السابق له.

وكان سعر خام غرب تكساس الأمريكي قد تحولت للنطاق السالب لعقد مايو/أيار، وسط هبوط حاد لمعظم العقود الآجلة للخام مع تراجع الطلب وانخفاض الأماكن الكافية لتخزين الخام.

وأوضح التقرير تراجع صادرات النفط الأمريكية بنحو 546 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنصرم مسجلة 2.890 مليون برميل يومياً.

كما انخفضت واردات الولايات المتحدة للمعدن الأسود لتسجل 4.937 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 743 ألف برميل يومياً مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وبالتبعية انخفض صافي الواردات الأمريكية للنفط (الفارق بين الواردات والصادرات) بنحو 197 ألف برميل يومياً ليسجل 2.047 مليون برميل يومياً.

وكشفت بيانات منفصلة ارتفاع المخونات الأمريكية 15 برميل خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 518.6 مليون برميل، وبأكثر من توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 3:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 24.1 بالمائة مسجلاً 14.36 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 5.7 بالمائة إلى 20.43 دولار للبرميل.