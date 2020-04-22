وزير المالية السعودي: ننسق مع دول مختلفة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً

الرياض – مباشر: أعلن وزير المالية السعودية عن التنسيق مع دول مختلفة بشأن إعادة فتح النشاط الاقتصادي تدريجيا بما لا يضر بالوضع الصحي.

وقال الوزير محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: نعمل على ألا يتأثر المواطن اقتصاديا بأزمة كورونا، ونحرص على أن تكون النفقات الحكومية متناسبة مع التحديات الحالية.

وأشار الجدعان إلى أن الاقتصاد السعودي يواجه تحدي انخفاض الإيرادات بسبب فيروس كورونا.

ولفت الوزير إلى تقديم دعما كبيرا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة أزمة كورونا.

ونوه الوزير بتقديم المملكة تبرعات لدعم اليمن في مواجهة أزمة كورونا.

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