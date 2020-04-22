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وزير المالية السعودي: ننسق مع دول مختلفة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً

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وزير المالية السعودي: ننسق مع دول مختلفة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً وزير المالية السعودي: ننسق مع دول مختلفة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً

الرياض – مباشر: أعلن وزير المالية عن التنسيق مع دول مختلفة بشأن إعادة فتح النشاط الاقتصادي تدريجيا بما لا يضر بالوضع الصحي.

وقال الوزير محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: نعمل على ألا يتأثر المواطن اقتصاديا بأزمة كورونا، ونحرص على أن تكون النفقات الحكومية متناسبة مع التحديات الحالية.

وأشار الجدعان إلى أن الاقتصاد السعودي يواجه تحدي انخفاض الإيرادات بسبب .

ولفت الوزير إلى تقديم دعما كبيرا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة أزمة كورونا.

ونوه الوزير بتقديم المملكة تبرعات لدعم اليمن في مواجهة أزمة كورونا.

ترشيحات

الجدعان: توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا

السعودية تخصص 23 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص

الجدعان: الاحتياطات النقدية مكنت السعودية من مواجهة أزمة كورونا

 

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مباشر (اقتصاد)

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