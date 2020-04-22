السعودية تمكن المقيمين من العودة إلى بلادهم

صرحت وزارة الداخلية السعودية، عن إطلاق مبادرة “عودة” والتي تمكن من يرغب من المقيمين من حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جوًا لبلادهم، من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر“.

وأكدت الوزارة، أن المبادرة تجرى بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيجري إستقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية.

وأضافت، سيجري إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحًا بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وتابعت الداخلية السعودية، أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمةً وجود حساب للمستفيد في المنصة، تسهيلًا للمقيمين للاستفادة من المبادرة.