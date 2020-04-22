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البنتاجون يعلن عن وفاة 25 وإصابة 5734 بكورونا في الأجهزة العسكرية

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البنتاجون يعلن عن وفاة 25 وإصابة 5734 بكورونا في الأجهزة العسكرية البنتاجون يعلن عن وفاة 25 وإصابة 5734 بكورونا في الأجهزة العسكرية

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية في تصريح لها، عن رصد 25 وفاة و5734 إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد في الأجهزة العسكرية للولايات المتحدة.

 

وأضافت، أن خلية الأزمة المشتركة في البنتاغون، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الأربعاء، بتسجيل 3578 إصابة بعدوى المستجد “COVID-19” بين العسكريين الخادمين في القوات المسلحة، و956 حالة بين الموظفين المدنيين، و771 بين المعالين، و420 بين العناصر المتعاقدين وفقًا لقناة “ اليوم”.

 

 

وأكدت الخلية أن العدد العام للمصابين بالفيروس في الأجهزة العسكرية يبلغ حاليًا 5734 شخصًا، بينهم 252 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات، و1595 متعافيًا، و25 متوفيًا.

المشرق نيوز

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