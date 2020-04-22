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الجدعان: توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا

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الجدعان: توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا الجدعان: توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا

 

الرياض - مباشر: قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة وفرت 47 مليار ريال لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إلى أوامر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتوفير التمويل اللازم للتأكد من توفير مستلزمات وزارة الصحة.

وأكد الجدعان، أن هناك استقرار في وفرة المواد الغذائية.

ويعقد الجدعان، بالوقت الراهن، مؤتمراً صحفياً افتراضياً للحديث عن التطورات الاقتصادية في المملكة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة .

وألمح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجموعة العشرين لأول قمة استثنائية افتراضية تم خلالها تأكيد الالتزام بالحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة.

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مباشر (اقتصاد)

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