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السعودية تخصص 23 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص

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السعودية تخصص 23 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص السعودية تخصص 23 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص

الرياض - مباشر: قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة خصصت 23 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص في ظل تداعيات انتشار .

وأكد محمد الجدعان، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

ويعقد الجدعان، بالوقت الراهن، مؤتمراً صحفياً افتراضياً للحديث عن التطورات الاقتصادية في المملكة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وأشار وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، إلى مواصلة دراسة مايحتاجه القطاع الخاص في ظل تلك الظروف.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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