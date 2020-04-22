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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع تعافي النفط

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع تعافي النفط محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع تعافي النفط

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنحو 2 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع تعافي النفط.

وارتفعت أسهم الموارد الأساسية بنحو 3.5 بالمائة لتكون مكاسب البورصات الأوروبية.

وجاء أداء الأسهم الأوروبية بالتزامن مع تعافي أسعار النفط بأكثر من 25 بالمائة بعد خسائر فادحة خلال اليومين الماضيين.

وفي الوقت نفسه، تستمر المخاوف المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، حيث يوجد حالياً 2.6 مليون مصاب تقريباً حول العالم مع حقيقة أن الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً، في حين أبلغت الصين عن 30 حالة جديدة بالأمس.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكبر وتيرة منذ عام 2009.

وعند الختام، ارتفع  مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 330.14 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 2.3  بالمائة مسجلاً 5677.06 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 1.6 بالمائة مسجلاً مستوى 10415 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 4411.8 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1.0822 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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