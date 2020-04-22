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بكين تغلق الصالات الرياضية مع مخاوف موجة جديدة للفيروس

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بكين تغلق الصالات الرياضية مع مخاوف موجة جديدة للفيروس بكين تغلق الصالات الرياضية مع مخاوف موجة جديدة للفيروس

مباشر: أعلنت العاصمة الصينية إغلاق صالات الألعاب الرياضية مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط المخاوف بشأن وجود موجة أخرى من تفشي فيروس كورونا في البلاد التي بدأت في التعافي مؤخراً.

وبحسب ما نشرته "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، تواجه صالات الألعاب الرياضية بالعاصمة بكين أوامر حكومية للإغلاق مرة أخرى بعد أن أعادت فتحت أبوابها للعملاء قبل أسابيع مع تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين.

وجاء هذا القرار مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كوفيد-19" في الصين، ما أثار مخاوف بشأن انطلاق موجة جديدة من انتشار الفيروس في البلاد.

وأغلق أكثر من 200 مركز لياقة بدنية في بكين خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقًا لتحليل قاعدة بيانات معلومات الأعمال الصينية "كيشاشا".

أما على الصعيد الوطني، أظهر التحليل أن 6969 مركز عامل في قطاع صالات الألعاب الرياضية تضرر بتفشي الكورونا وسط عمليات الإغلاق الوطني خلال الربع الماضي.

وبلغ عدد الوفيات في البر الصيني 4600 شخص، مع إصابة 83 ألف صيني حتى الآن، وفقاً لحسابات جامعة "حونز هوبكينز" الأمريكية.

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مباشر (اقتصاد)

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