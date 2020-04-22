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غدًا… الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان المبارك

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غدًا… الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان المبارك غدًا… الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان المبارك

أعلنت الإمارات ، الأربعاء، أن لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، ستجتمع الخميس، برئاسة وزير العدل وأعضاء اللجنة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن لجنة تحري هلال شهر رمضان ستجتمع عن بعد بواسطة تقنية التواصل المرئي وفقًا لسكاى نيوز.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الإمارات بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها.

وأشارت “وام” إلى أن على لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في “المناطق الوسطى والشرقية والغربية” بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

المشرق نيوز

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