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ترامب يوقع اليوم أمرًا تنفيذيًا بوقف الهجرة في أمريكا مؤقتًا

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ترامب يوقع اليوم أمرًا تنفيذيًا بوقف الهجرة في أمريكا مؤقتًا ترامب يوقع اليوم أمرًا تنفيذيًا بوقف الهجرة في أمريكا مؤقتًا

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الأربعاء تغريدة قال فيها إنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 60 يومًا على الأقل.

وبرر ترامب هذه الخطوة بأنه يريد الحفاظ على الوظائف للمواطنين الأمريكيين في ظل تفشي .

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن هذا الإجراء سوف ينطبق فقط على الذين يدخلون أمريكا وفقًا لما يطلق عليه “البطاقة الخضراء” ، هو التصريح الذي يمنح الإقامة الكاملة في أمريكا.

وأضاف أنه سوف يكون هناك بعض الاستثناءات.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يريد ضمان حصول المواطنين الأمريكيين “أولا” على الوظائف عندما يفتح الاقتصاد مجددا بعد رفع إجراءات الإغلاق.

المشرق نيوز

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