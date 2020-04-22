السيسي لرئيس “الهندسية”: الوصلة اللي بترمي في التمساح مصيرها إيه؟

تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حديث اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متسائلًا: “الوصلة اللي كانت بترمي في بحيرة التمساح إيه؟”.

وأضاف الفار، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، قائلًا: “الوصلة لغيناها، لكن عاملين عليها حاجز بحيث لو حجم الميّة زاد عن الطاقة الإستيعابية للترعة والمحطة، ينزل جزء منها في الميّة، ولكن الحجم مش هيزيد عن المليون إن شاء الله”.

وتابع الرئيس السيسي: “أنا بقول كدة بس عشان الوصلة دي ممكن تبقى عشوائيات بعد كده لو هتتساب، طولها كام كيلو؟، 3 أو 4 كيلو؟، مش دي بفلوس”.

ورد عليه “الفار:” أيوا يا فندم، هيتم فيها رد مياه القناة، وإن شاء الله هنشوفها وهنعرضها على سيادتك”.