السيسي عن تنمية سيناء: اللي عملناه خطوة من 1000 خطوة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي محطات التحلية التي جري إنشاؤها في سيناء، قائلًا: “الـ300 مليار جنيه لو اتحطوا في البنك يجيبوا 30 مليار في السنة، لو وزعت الفلوس دي على المواطنين في سيناء الـ600 ألف، كل واحد هياخد رقم كبير أوي، لكن اخترنا نحوّل مساحة غير مأهولة لمكان صالح للسكن”.

وأكد الرئيس خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه الصرف في المحسمة بالإسماعيلية: “حجم المناطق المأهولة بالسكان من 5 لـ6%، ولو عاوزين نحول سيناء وتبقى مأهولة لازم نتكلم بموضوعية وعلم.

وأضاف، اللي بنعمله مكانش ممكن يتعمل أبدًا في المدة الصغيرة اللي اتعمل فيها، دي خطوة من 1000 خطوة”.