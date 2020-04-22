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مصرع 6 وإصابة 19 في انقلاب «ميني باص» بالمنيا

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مصرع 6 وإصابة 19 في انقلاب «ميني باص» بالمنيا مصرع 6 وإصابة 19 في انقلاب «ميني باص» بالمنيا

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب ميني باص بطريق الصعيد الصحراوي الشرق بالمنيا إلى ٦ ضحايا و١٩ مصاب.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بحادث انقلاب ميني باص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام قرية شارون بمركز مغاغة شمال مدينة المنيا، مما أدى إلى مصرع ٦ أشخاص وهم: عماد سعد ابو السعود ٣٥ سنة، ونجله فهد ١٢ سنة، وسلامة يسري ٥ سنوات، مقيمون بإمبابة الجيزة، وروحية على ٦٠ سنه مقيمة المنيا، واثنين مجهولي الاسم والعنوان.

فيما أصيب ١٩ آخرين وهم آيات عبدالستار سليمان ،١ سنة، وشقيقها محمد ٢٣ سنة، وهاجر محمد عبدالحكيم، ١١ سنة، سمية سعد أبوالسعود ٢٧ سنة، عبدالستار سليمان، ٢٥ سنة، رؤية محمد السيد، ٢٠ سنة، عائشة محمد يوسف، عامين ،عبدالستار سليمان محمد ٥٢ سنة، وأولاده حبيبة ٢٠ سنة، نورهان ١٣ سنة، آيات ٣ سنوات، محمود ٣ سنوات، وداليا محمود محمد ٢٤ سنة مؤمن محمود احمد ٣٥ سنة، يوسف محمود احمد ١٤ سنة، سعد ابو السباع، ١٠ سنوات، وسلمه يسري عماد ١٢ سنة، هلال صلاح هلال ٢٥ سنة، ملك عمر عماد، ١٢ سنة، مريم احمد محمود ٦٥ سنة، مي سعد ابو السباع ٣٥ سنة، مقيمون جميعًا إمبابة الجيزة، ومحمد رشدي سليمان، ٣٢ سنة، وأبنائه يوسف عام، وعائشة عامين، ومصطفى ١٥ سنة، مقيمون في المنيا.

وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بني مزار العام ومستشفى مغاغة العام والمصابين لمستشفى مغاغة العام .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المشرق نيوز

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