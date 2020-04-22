مصرع ٥ أشخاص وإصابة ١٦ في حادث تصادم بالمنيا

لقي ٥ أشخاص مصرعهم، وأصيب ١٦ آخرين، صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي المعروف بطريق الجيش، بالمنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بحادث تصادم ميكروباص بدراجتين ناريتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي والمعروف بطريق الجيش أمام قرية شارون بمركز مغاغة شمال مدينة المنيا، مما أدى إلى مصرع ٥ أشخاص وإصابة ١٦ آخرين.

وجرى نقل جثين لمشرحة مستشفى بني مزار العام، و٣ آخرين لمشرحة مستشفى مغاغة العام، والمصابين إلى مستشفى مغاغة العام.

وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ التعرف على الضحايا والمصابين وعلاجهم وتولت النيابة التحقيق.