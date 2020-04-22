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مصرع 3 وإصابة 22 آخرين إثر انقلاب أتوبيس بالمنيا

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مصرع 3 وإصابة 22 آخرين إثر انقلاب أتوبيس بالمنيا مصرع 3 وإصابة 22 آخرين إثر انقلاب أتوبيس بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 22 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي «الجيش» بحري كمين الشيخ بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي «الجيش» بحري كمين الشيخ فضل بحوالي 25 كيلو متر، بزمام مركز مغاغة، في أقصى شمال شرقي المحافظة، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص، وإصابة 22 آخرين حتى الآن، وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات.

 

وقال مصدر بالصحة أنه جارٍ إعداد حصر لأعداد المتوفين والمصابين، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل ومغاغة العام، ونجح رجال المرور في رفع آثار الحادث لتسير الحركة بالطريق.

 

وتحرر محضر بالواقعة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج المناسب، وتولت النيابة التحقيق.

المشرق نيوز

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