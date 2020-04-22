السيسي: البيت البدوي الواحد بيتكلف 3 ملايين جنيه.. مين يعمل كدا؟

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المنازل البدوية في سيناء، تكلفت 5.8 مليار جنيه، وأٌقيمت على مساحة 5 أفدنة، متابعًا: “لو حسبنا عدد المستفيدين هنلاقي 2000 أسرة، كل أسرة 3 مليون جنيه، قولولي مين يعمل كدا؟، وهناخد المقابل كام؟، نص المبلغ ده؟، تفتكروا؟”.

وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه محطة معالجة مياه الصرف في المحسمة بالإسماعيلية: “بقولكوا كده عشان تعرفوا إن التنمية الحقيقية في سيناء كلام محتاج أرقام هائلة، إحنا بنتكلم في 2000 بيت، لو عاوزين نسكّن 50 ألف بالطريقة دي وتديله أرض عشان يزرع ويعيش، 3 مليون جنيه في البيت الواحد”.

وأضاف الرئيس: “اللي بيتكلم عن سيناء، البيانات دي متاحة، وكل اللي بقوله دلوقتي موجودة على موقع الرئاسة، اللي عاوز يتكلم عن سيناء ويفكر فيها بنعرض عليك اللي عملناه، لو عندك زيادة عن كده وهتقولي الموارد هتجيبها منين هبقى سعيد وأسمع منك واستفيد”.