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الهيئة الهندسية: محطة صرف المحسمة استغرقت 12 شهرًا بـ15 مليار جنيه

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الهيئة الهندسية: محطة صرف المحسمة استغرقت 12 شهرًا بـ15 مليار جنيه الهيئة الهندسية: محطة صرف المحسمة استغرقت 12 شهرًا بـ15 مليار جنيه

صرح اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تصريح له، إنّ محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، استغرق العمل فيها 12 شهرًا بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه، لتجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تلقى في بحيرة التمساح بقناة السويس، لمعالجتها وضخها في ترعة سيناء الشرق، لاستخدامها في زراعة 50 ألف فدان.

 

 

وأكد الفار، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح ، أثناء افتتاح مشروعات قومية، أنّ تنفيذ المشروع يأتي من خلال منظومة متكاملة لتوصيل المياه، تبدأ من غرب القناة بتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية على مصرف المحسمة، إذ جرى تعديل مسار المصرف، والاستفادة من مصرفي طوسون والجبالي بطول 11 كم.

 

 

وأضاف، أنّه جرى تنفيذ أعمال التوسيع والتعميق لهما، وربطهما بإنشاء 3 مصارف جديدة بإجمالي 3.5 كم، ليصبح إجمالي طول المصرف 14.5 كم، وبلغ إجمالي كمية الحفر لتنفيذ تلك الأعمال 1.8 مليون متر مكعب.

المشرق نيوز

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