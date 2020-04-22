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السيسي: الأمن القومي لا يقدر بثمن.. وخطة تنمية سيناء تنتهي في يونيو

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السيسي: الأمن القومي لا يقدر بثمن.. وخطة تنمية سيناء تنتهي في يونيو السيسي: الأمن القومي لا يقدر بثمن.. وخطة تنمية سيناء تنتهي في يونيو

صرح الرئيس عبدالفتاح إنّ الدولة حريصة على تعمير سيناء، لجذب جزء من حجم السكان: “هيتم طرح اللي اتعمل في سيناء، وكنت أتصور وأتمنى زمايلنا في الإعلام يردوا على اللي بيتكلم عن سيناء ويقولوا مين ده اللي يدفع 600 مليار جنيه عشان يعمل بنية أساسية، وعوائد تنمية سيناء أمن قومي، والأمن القومي لا يقدر بمال”.

 

 

وأكد الرئيس خلال افتتاحه محطة معالجة مياه الصرف في المحسمة بالإسماعيلية: “600 مليار جنيه حتى الآن، وبنهاية 30/6 العام الحالي هتنتهي خطة تنمية سيناء”.

 

 

وأضاف الرئيس: “إحنا منتبهين أوي للمسؤوليات اللي ربنا حطها في رقبتنا لبلدنا، وأتمنى رجال الأعمال يبقوا موجودين في المشروعات المخصصة لتعمير سيناء، ومش بقول تعالوا اعملوها دي اتعملت، أنا بقول تعالوا شاركوا معانا فيها”.

المشرق نيوز

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