تشغيل تجريبي للعربة النموذج الروسية ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم في تصريح له، أنه بدء في تجربة عربة النموذج الواردة من مصنع ترانسماش هولدنج على خطوط هيئة السكك الحديدية المختلفة وذلك لمدة شهرين طبقًا للاشتراطات الفنية وشروط الاختبار.

وأضاف، ان اتفاقية القرض الخاصة بتوريد 1300 عربة دخلت حيز النفاذ من تاريخ 9/4/2020 وان شركة ترانس ماش بدأت في الإنتاج الكمي الفعلي لعربات الدرجة الثالثة ومنتظر شحن اول دفعة بنهاية شهر مايو ٢٠٢٠.

وتابع، أنها ستساهم بشكل كبير في دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري وسيساهم في جهود تحول الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى مستوي اعلي وأكفأ تتمثل في تعظيم وتعزيز اسطول الهيئة بعدد ١٣٠٠ عربة ركاب، للوصول لمستوي خدمه أفضل وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحديث الشامل لمنظومة السكة الحديد.