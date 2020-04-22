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السيسي عن “مقال سيناء”: أتمنى اللي يتكلم يكون على علم

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السيسي عن “مقال سيناء”: أتمنى اللي يتكلم يكون على علم السيسي عن “مقال سيناء”: أتمنى اللي يتكلم يكون على علم

تحدث الرئيس عبدالفتاح اليوم ، على مقال أثار جدًلا خلال الفترة الماضية بشأن محافظة شمال سيناء، قائلًا: “حصل نقاش الأيام اللي فاتت في مقالة من المقالات اتكلمت عن سيناء ومش عاوز أتدخل في الكلام ده، وفي ناس طرحت أفكار حول سيناء وكل الكلام اللي بيتقال مقدر”.

 

 

وأكد الرئيس خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية: “كنت أتمنى اللي عاوز يرد على أي حاجة يكون على علم، عملنا إيه في سيناء، صرفنا أرقام هايلة على 60 ألف كيلو بحوالي 6% من مساحة ”.

 

 

وأضاف الرئيس: “هل في حد مع كل احترامي وتقديري لرجال الأعمال مستعد يصرف ويعمل زي طريق شرم الشيخ أو طرق طابا، أو نفق من الأنفاق اللي الواحد بيتكلف مليارات؟”.

المشرق نيوز

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