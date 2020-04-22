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السيسي يعاتب “هندسية القوات المسلحة”: متأخرين في كباري شرق القاهرة ليه؟

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السيسي يعاتب “هندسية القوات المسلحة”: متأخرين في كباري شرق القاهرة ليه؟ السيسي يعاتب “هندسية القوات المسلحة”: متأخرين في كباري شرق القاهرة ليه؟

وجه الرئيس عبدالفتاح ، اللوم علي اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2.

 

 

وأضاف السيسي، بعد أن أنهى اللواء إيهاب الفار كلمته: “استنى يا إيهاب، انت متاخر ليه في كباري شرق القاهرة والطرق والمحاور، إيه اللي مأخرك بصراحة؟، إحنا على الهواء؟”.

 

 

وأشار اللواء إيهاب قائلًا: “أول ما عرضنا على سيادتك التخطيط العام لمنطقة شرق القاهرة، كنا بنسعى ننفذ الكوبري الواحد في 3 شهور، ونفذنا أول 6 كباري في 3 شهور للكوبري، لكن طموحاتنا عالية، وإحنا بنسعى نطور نفسنا، وننفذ الكوبري في زمن قياسي، في شهرين، وده ممكن يدخلنا في موسوعة جينيس”.

المشرق نيوز

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