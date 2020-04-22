السيسي يعاتب “هندسية القوات المسلحة”: متأخرين في كباري شرق القاهرة ليه؟

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللوم علي اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2.

وأضاف السيسي، بعد أن أنهى اللواء إيهاب الفار كلمته: “استنى يا إيهاب، انت متاخر ليه في كباري شرق القاهرة والطرق والمحاور، إيه اللي مأخرك بصراحة؟، إحنا على الهواء؟”.

وأشار اللواء إيهاب قائلًا: “أول ما عرضنا على سيادتك التخطيط العام لمنطقة شرق القاهرة، كنا بنسعى ننفذ الكوبري الواحد في 3 شهور، ونفذنا أول 6 كباري في 3 شهور للكوبري، لكن طموحاتنا عالية، وإحنا بنسعى نطور نفسنا، وننفذ الكوبري في زمن قياسي، في شهرين، وده ممكن يدخلنا في موسوعة جينيس”.