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السيسي عن كباري شرق القاهرة: انتوا عارفين 40 كوبري بكام يا مصريين؟

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السيسي عن كباري شرق القاهرة: انتوا عارفين 40 كوبري بكام يا مصريين؟ السيسي عن كباري شرق القاهرة: انتوا عارفين 40 كوبري بكام يا مصريين؟

صرح الرئيس عبدالفتاح في تصريح له إنّه جرى تنفيذ 40 كوبري في منطقة شرق القاهرة، بخلاف ما جرى تنفيذه في منطقة غرب القاهرة.

 

 

وأكد الرئيس خلال افتتاحه نفق الشهيد أحمد حمدي 2: موجّهًا الحديث للمصريين: “انتوا عارفين 40 كوبري يعني كام؟، يعني لو متوسط سعر الكوبري 300 مليون جنيه، يبقى التكلفة الإجمالي 12 مليار، ولو 400 مليون يبقى 16 مليار”.

 

 

وأضاف: “إحنا مش بنعمل كوبري بس، إحنا بنعمل كوبري ومحور، بنعمل طرق وبنغير مواسير المياه بمواسير صحية، إحنا ماشيين بمعدلات فيها كتير من كرم ربنا، عملنا الكلام ده بفلوس وأموال هائلة”.

المشرق نيوز

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