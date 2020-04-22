رئيس البرلمان عن مصابي كورونا: الأعداد في الحدود الآمنة حتى الآن

صرح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في تصريح له، إن الأعداد الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا، في الحدود الآمنة حتى الآن، وبالتالي ليس لدينا أي مشكلة بالأجهزة والمنظومة الصحية للتعامل معهم، مضيفًا “مشاكل الصحة لدينا أخف بكثير من دول أخرى”.

وتحدث عن شكاوى بعض النواب من التواصل مع وزارة الصحة، وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن للتصويت نهائيًا على عدد من مشاريع القوانين: “ليس هذا وقت وقف العمل أو الحساب والعتاب، ويجب أن ننتظر حتى تمر الأزمة، وكل ما تطلبه وزارة الصحة يجري توفيره، وسأوجه لجنة الشئون الصحية بعقد اجتماع بحضور وزيرة الصحة”.

وأضاف عبد العال: “جميع الدول يكون لديها نسب معينة من الأجهزة الطبية المتوفرة طبقًا لعدد سكانها، وبالتالي فالحالات المفاجأة لمصابي كورونا من المترددين على المستشفيات، ستؤثر على أي مرفق، ومع ذلك حتى الآن ليس لدينا مشكلة والحمد لله”.