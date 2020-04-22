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السيسي للشباب: اللي عاوز يشتغل يروح العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

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السيسي للشباب: اللي عاوز يشتغل يروح العاصمة الإدارية والمدن الجديدة السيسي للشباب: اللي عاوز يشتغل يروح العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

شارك الرئيس عبدالفتاح في الحديث، عن أزمة العمالة المصرية، بالتزامن مع انتشار ، والإجراءات الأحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تفشي الفيروس المستجد.

 

 

وأضاف: “حرصنا على توفير التأمين اللازم في كل مواقع العمل المختلفة، وهنأمن أكتر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع، عشان نقدر نكمل”.

 

 

وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه نفق الشهيد أحمد حمدي 2: “أي حد عايز يشتغل، يطلع على العاصمة الإدارية الجديدة، ورشيد والعلمين والمنصورة الجديدة، هناك في شغل، ولو حطينا معاهم المشروع الكبير بتاع تبطين الترع”.

 

 

وتابع ” إحنا بنتكلم في عدد كبير جدًا من نطاقات القرى والريف والمحافظات، وهنجهز الدراسات الخاصة بيه، وننطلق خلال أسابيع قليلة، عشان المشروع ده نقدر نعمله خلال السنتين زي ما وعدنا”.

المشرق نيوز

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