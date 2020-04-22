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السيسي عن شكاوى “كوبري العروبة”: الدق في دماغي 24 ساعة بس مش هنبطل شغل

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السيسي عن شكاوى “كوبري العروبة”: الدق في دماغي 24 ساعة بس مش هنبطل شغل السيسي عن شكاوى “كوبري العروبة”: الدق في دماغي 24 ساعة بس مش هنبطل شغل

تحدث الرئيس عبدالفتاح ، إلى الشعب المصري، قائلًا: “ بتشتغل ليل ونهار عشان معدلات النمو اللي إحنا كنا بنحلم بيها، واللي تأثرت كتير بالظروف، إحنا ّين نشتغل بيها ويمكن زيادة”.

 

 

وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه نفق الشهيد أحمد حمدي 2: “لازم تبقوا انتوا معانا وتساعدونا في الأمر ده”.

 

 

وأضاف: “بقول الكلام ده عشان جاتلي شكوى في كوبري العروبة، قالولي خلي الناس تبطل شغل بالليل، قلتلهم والله العظيم الدق في دماغي 24 ساعة، بس أنا مش هبطل، المهندس محسن رئيس شركة المقاولون قالك، يقصد رئيس الوزراء، هو بيقولي اعمل بسرعة طب انا هخليه يعمل بسرعة”.

المشرق نيوز

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