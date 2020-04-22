أسعار المنازل في المملكة المتحدة ترتفع بأقل من التقديرات

مباشر: ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال شهر فبراير/شباط الماضي

وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في الممكلة المتحدة شهدت زيادة بوتيرة سنوية 1.1 بالمائة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع نمو 1.5 المائة في الشهر السابق له بعد التعديل

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل البريطانية سوف تنمو بنسبة 1.5 بالمائة خلال الشهر الثاني من العام الجاري.

وجاءت أكبر زيادة في أسعار المنازل في ويلز، حيث ارتفعت بنحو 3.4 بالمائة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في فبراير/شباط مقابل زيادة 2.5 بالمائة في الشهر السابق له، بينما شهدت الأسعار في اسكتلندا زيادة بنحو 2.5 بالمائة في الفترة نفسها.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة فبلغ 230.332 ألف جنيه إسترليني في شهر فبراير/شباط الماضي مقابل 227.738 ألف إسترليني في الشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، هبطت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 0.6 بالمائة في فبراير/شباط مقارنة مع انخفاض 0.3 بالمائة خلال فبراير/شباط من عام 2019.

وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليصعد إلى 1.2318 دولار.