وزراء السياحة بمجموعة العشرين يجتمعون افتراضيا لبحث تأثيرات "كورونا"

الرياض ـ مباشر: تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، اجتماعًا استثنائيًا افتراضيا، لوزراء السياحة في 24 أبريل/ نيسان الجاري، لبحث تأثيرات "كورونا" على قطاع السياحة.

يناقش الاجتماع، برئاسة وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، بحسب بيان من رئاسة مجموعة العشرين السعودية، الاستجوابات الفورية الإلزمة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع.

ويبحث وزراء السياحة بمجموعة العشرين، خلال الاجتماع إعادة تنشيط القطاع، وسبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد، وتطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وينضم لأعضاء مجموعة العشرين، كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة.

وأكد وزراء الزراعة بمجموعة العشرين، خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء، أهمية العمل لضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي.

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