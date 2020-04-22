ارتفاع أسعار اللحوم والهيل بالأسواق السعودية خلال مارس.. وتباين بالدجاج

الرياض – مباشر: سجلت أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بالمملكة العربية السعودية تبايناً خلال شهر مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي.

ووفقاً للتقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، سجلت أسعار 52 سلعة غذائية ارتفاعاً خلال الشهر الماضي، مقابل تراجع أسعار 32 سلعة أخرى.

وجاءت اللحوم الحمراء والهيل والثوم والبصل والأرز أبرز السلع المرتفعة في الأسواق السعودية في شهر مارس/ آذار 2020، فيما كانت أسعار البطاطس والطماطم الأبرز بين السلع المتراجعة، وتباينت أسعار الأسماك والدجاج والزيوت والفاكهة.

وعلى مستوى الأسعار المرتفعة، جاءت اللحوم الحمراء في مقدمتها وسط ارتفاع جماعي لجميع الأنواع؛ في مقدمتها اللحوم الضأن المستوردة بزيادة 18.8% ليصل سعر الكيلو إلى 44.56 ريالا، يليها اللحوم الجملي الطازجة بارتفاع 10.8% لمستوى 43.68 ريال.

وارتفعت أسعار اللحوم الضأن والبقري الطازجة بنسبة 9% و7.96% على التوالي، لمستوى 52.72 ريالا و40.82 ريالا على الترتيب.

وشهدت أسعار الثوم الصيني ارتفاعا بنحو 56.2% في الشهر الماضي على أساس سنوي لتبلغ 12.7 ريالا للكيلو، والبصل المحلي بنسبة 25.3% لمستوى 3.81 ريالا، والبصل المستورد بواقع 23.25% لسعر 4.4 ريال للكيلو.

واستمرت أسعار الهيل بالأسواق السعودية في الارتفاع الحاد بنهاية مارس/ آذار الماضي؛ وسط ارتفاع الهيل الهندي بنحو 114.6% والأمريكي بنسبة 86% لمستوى 242.5 ريال و205.7 ريال للكيلو على التوالي.

وسجلت أسعار الأرز ارتفاعا خلال الشهر الماضي؛ مع ارتفاع سعر الأرز البسمتي الأبيض الهندي بنسبة 1.5% لمستوى 84.87 ريالا، والأرز المزة الهندي بواقع 1.16% لمستوى 69.85 ريالا للكيلو.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الطماطم بنسبة 4.5% للمحلية و0.6% للمستوردة، لتبلغ سعرها 4.49 ريالا و4.95 ريالا للكيلو.

وانخفضت أسعار البطاطس المحلية 14.9%، ليبلغ سعر الكيلو 2.97 ريالا.

وعلى مستوى أسعار الدجاج، شهدت تباينا بالأسعار وسط ارتفاع سعر الدجاج الطازج المحلي 5.25%؛ ليبلغ سعر الكيلو 14.04 ريالا.

فيما، انخفض سعر الدجاج المجمد المحلي والمستورد بشكل طفيف؛ بواقع 0.17% و0.24% على التوالي؛ لمستوى 12.1 ريالا و12.69 ريالا للكيلو على الترتيب.

وبالنسبة لأسعار الأسماك؛ سجلت ارتفاع سعر السمك الطازج الهامور بنسبة 3.7% لمستوى 46.4 ريالا للكيلو، فيما انخفض سعر الروبيان الطازج المقشر 3.86% لمستوى 73.28 ريالا للكيلو، والسمك الطازج الكنعد بنحو 0.6% لمستوى 54.62 ريالا للكيلو.

وعلى جانب أسعار الزيوت، انخفض سعر الزيت الذرة للطهي والنباتي للقلي بنسبة 5.9% و4.3% على التوالي لمستوى 20.05 ريالا و14.71 ريالا على التوالي، فيما ارتفع سعر الزيت الزيتون المستورد 2.1% لمستوى 17.92 ريالا للكيلو.

وشهدت أسعار أغلب أنواع الفاكهة ارتفاعا خلال شهر مارس/ آذار 2020 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وتصدر الشمام المحلي الارتفاعات بنسبة 36.2% لمستوى 5.87 ريالا للكيلو، يليه التين المحلي بنحو 35.5% ليبلغ سعر الكيلو 19.61 ريالا، والعنب المحلي بزيادة 20.2% لمستوى 13.14 ريالا للكيلو، والبرتقال أبو صرة المصري بارتفاع 18.2% لمستوى 5.12 ريالا للكيلو.

فيما، كانت المانجا الباكستاني أبرز الفواكه المتراجعة خلال الشهر الماضي بنسبة 6.9% لمستوى 12.2 ريالا للكيلو، يليه البرقوق البخاري التركي بانخفاض 6.4% ليبلغ سعر الكيلو 12.86 ريالا.

وخلال شهر فبراير/ شباط، سجلت أسعار 48 سلعة غذائية ارتفاعاً، مقابل تراجع أسعار 40 سلعة أخرى.

ترشيحات:

معدل التضخم بالسعودية يرتفع 1.5% خلال مارس لأعلى مستوى بـ15 شهراً

شؤون الحرمين تعلن موافقة الملك سلمان على إقامة صلاة التراويح

العقاري السعودي يودع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل

الداخلية السعودية: تعديل أوقات التجول خلال شهر رمضان

الوزراء السعودي يؤكد التزام المملكة مع روسيا بتخفيض إنتاج النفط للعامين المقبلين

مؤسسة النقد السعودية تحدد أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان وعطلة العيد

13 قراراً للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

"البلديات" السعودية تصدر تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول للأنشطة المستثناة

نظام "أجير" السعودي يُتيح للمنشآت آلية جديدة لإعارة العمالة بشكل أسرع

السعودية تضع آلية جديدة لتنظيم سكن العمالة

الصحة السعودية: 1147 إصابة جديدة بـ"كورونا"..وحالات الشفاء ترتفع لـ 1640 حالة

المحكمة العليا بالسعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال رمضان