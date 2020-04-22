الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع ترقب تداعيات "كوفيد-19"

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا وترقب إعادة فتح أكبر اقتصاد حول العالم.

ويأتي انخفاض الورقة الخضراء وسط تعاملات متقلبة بعد أن كانت تشهد ارتفاعاً في وقت مبكر من التداولات وسط زيادة الطلب على السيولة النقدية (الكاش) مع فشل عودة النفط الأمريكي إلى النطاق الموجب في تهدئة مخاوف المستثمرين.

وتسيطر حالة من الاضطراب على مسألة العودة إلى العمل في الولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس الذي يمثل حوالي ربع حالات الوفاة المسجلة عالمياً، وسط تصادم بين الولايات الأمريكية وخبراء الصحة حول أفضل مسار لاستئناف العمل.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنازل الأمريكية وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.09 بالمائة مسجلة 1.0868 دولار، بينما تراجع أمام نظيرتها اليابانية بأثكثر من 0.1 إلى 107.64 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة لترتفع العملة البريطانية إلى 1.2363 دولار، كما تراجعت مقابل العملة السويسرية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى مستوى 0.9684 فرنك.

وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بأكثر من 0.2 بالمائة عند مستوى 100.029.