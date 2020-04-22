معدل التضخم بالسعودية يرتفع 1.5% خلال مارس لأعلى مستوى بـ15 شهراً

الرياض – مباشر: واصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "معدل التضخم" بالمملكة العربية السعودية الصعود مع نهاية شهر مارس/ آذار 2020، مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع في 15 شهراً (منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018).

وارتفع معدل التضخم بالسعودية، وفقاً للتقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 1.5% خلال شهر مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018، الذي ارتفع خلاله بواقع 1.9%.

وعزت هيئة الإحصاء، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس/ آذار على أساس سنوي؛ إلى الزيادة بشكل أساسي في متوسط الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات بنحو 3.9%، والنقل بـ3.7%.

وفي المقابل، سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى أعلى انخفاض خلال مارس/ آذار على أساس سنوي بنسبة 0.5%؛ مع انخفاض الإيجارات للسكن وقسم الاتصالات بنحو 0.6%.

وارتفع معدل التضخم مقارنة مع شهر فبراير/ شباط 2020؛ متأثراً بارتفاع متوسط الأسعار في قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7%، وقسم السلع والخدمات الشخصية وقسم الملابس والأحذية بواقع 0.4%.

وخلال شهر فبراير/ شباط 2020، واصل معدل التضخم بالمملكة الصعود مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع في 14 شهراً (منذ نهاية 2018).

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الرياض - مباشر: قالت أبحاث شركة الجزيرة كابيتال إن أرباح شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" خلال الربع الأول من 2020 جاءت أعلى من المتوقع البالغة 63 مليون ريال.

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير اليوم الأربعاء، أن معظم الفارق عن التوقعات كان نتيجة انخفاض تكلفة التمويل عن المتوقع مع نمو الإيرادات بأكثر من المتوقع.

وتوقعت الجزيرة كابيتال استمرار النمو القوي لإيرادات موبايلي خلال 202؛ فيما رجحت أن تتأثر الإيرادات سلباً بداية من الربع الثاني من 2020 بسبب تعليق أداء مناسك الحج والعمرة.

واستمرت شركة الأبحاث في توصيتها بالحياد على السهم مع تحديد السعر المستهدف عند 22.1 ريال.

وترى شركة الأبحاث أن إعادة تمويل القروض والانخفاض الكبير في أسعار الفائدة خفض من تكلفة التمويل مما انعكس إيجاباً على صافي ربح الشركة خلال الربع محل المراجعة.

وأظهرت البيانات المالية الأولية لشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"مؤخراً نمو صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2020 بنسبة 93.16% على أساس سنوي ليصل إلى 130 مليون ريال، مقابل 67.3 مليون ريال عن الربع ذاته من العام 2019.

وعزت الشركة سبب الزيادة في صافي الربح إلى زيادة الإيرادات، حيث واصلت شركة موبايلي تحسين إيراداتها للربع العاشر على التوالي، وبلغت إيرادات الربع الأول من العام 2020 نحو 3.6 مليار ريال بالمقارنة مع 3.201 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 12.5%.

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