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"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع هبوط الأسهم الأمريكية لمستويات متدنية جديدة

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"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع هبوط الأسهم الأمريكية لمستويات متدنية جديدة "بنك.أوف.أمريكا" يتوقع هبوط الأسهم الأمريكية لمستويات متدنية جديدة

مباشر: توقع "بنك أوف أمريكا" هبوط الأسهم الأمريكية إلى مستويات متدنية جديدة، حال استمرار التقلبات الأخيرة.

وقال خبراء في البنك الاستثماري بقيادة "بنجامين بولر" خلال مذكرة بحثية نقلتها وكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء، إن الارتفاع الحالي في السوق الهابط "سوق الدببة" يشبه إلى حد كبير ما حدث في عام 2008.

وأضاف المحللون أن هذا الصعود يشير إلى أن هناك المزيد من الاتجاه الصعودي المحدود قبل التحول الذي من شأنه أن يدفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للهبوط إلى مستويات متدنية جديدة.

وتوصل الخبراء في البنك الأمريكي إلى هذه النتيجة من خلال رصد ذروة التقلبات في موجات البيع الثلاثة الأخيرة ومقارنتها مع الموجة البيعية الحالية.

وكتب الخبراء أن أسواق التقلبات تقلل من مخاطر حدوث صدمة ثانوية في السوق.

وذكر المحللون أنه إذا استمر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في التداول بما يتماشى مع ارتفاع السوق الهابط خلال أزمة عامي 2008 و2009، فقد يصل إلى حوالي 2960 نقطة مع تسعير الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة.

وكان مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أنهى جلسة أمس على انخفاض بنحو 3.1 بالمائة عند 2736 نقطة.

وأشار "بنك أوف أمريكا" إلى أنه خلال الموجات البيعية الكبيرة الثلاثة السابقة في أعوام 1987 و2002 و2008، فإن الأمر استغرق ما بين شهر ونصف إلى 4 أشهر لتحول ذروة مؤشر التقلبات "في.آي.إكس" لسوق الأسهم من الذروة إلى القاع.

وخلال ذلك التوقيت، فإن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفع من 15 إلى 25 بالمائة قبل أن يتراجع مجدداً.

وتأتي رؤية "بنك أوف أمريكا" على النقيض من خبراء "جي.بي.مورجان تشيس" و"جولدمان ساكس"، حيث يعتقدان أن الأسوأ بالنسبة للأسهم من المرجح أن يكون انتهى.

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مباشر (اقتصاد)

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