شركة أبحاث تتوقع تأثر إيرادات "موبايلي" بالربع الثاني بسبب تعليق الحج والعمرة

الرياض - مباشر: قالت أبحاث شركة الجزيرة كابيتال إن أرباح شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" خلال الربع الأول من 2020 جاءت أعلى من المتوقع البالغة 63 مليون ريال.

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير اليوم الأربعاء، أن معظم الفارق عن التوقعات كان نتيجة انخفاض تكلفة التمويل عن المتوقع مع نمو الإيرادات بأكثر من المتوقع.

وتوقعت الجزيرة كابيتال استمرار النمو القوي لإيرادات موبايلي خلال 202؛ فيما رجحت أن تتأثر الإيرادات سلباً بداية من الربع الثاني من 2020 بسبب تعليق أداء مناسك الحج والعمرة.

واستمرت شركة الأبحاث في توصيتها بالحياد على السهم مع تحديد السعر المستهدف عند 22.1 ريال.

وترى شركة الأبحاث أن إعادة تمويل القروض والانخفاض الكبير في أسعار الفائدة خفض من تكلفة التمويل مما انعكس إيجاباً على صافي ربح الشركة خلال الربع محل المراجعة.

وأظهرت البيانات المالية الأولية لشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" مؤخراً نمو صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2020 بنسبة 93.16% على أساس سنوي ليصل إلى 130 مليون ريال، مقابل 67.3 مليون ريال عن الربع ذاته من العام 2019.

وعزت الشركة سبب الزيادة في صافي الربح إلى زيادة الإيرادات، حيث واصلت شركة موبايلي تحسين إيراداتها للربع العاشر على التوالي، وبلغت إيرادات الربع الأول من العام 2020 نحو 3.6 مليار ريال بالمقارنة مع 3.201 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 12.5%.

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