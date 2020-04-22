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الذهب يقفز 35 دولاراً وسط تقلبات بالأسواق العالمية

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الذهب يقفز 35 دولاراً وسط تقلبات بالأسواق العالمية الذهب يقفز 35 دولاراً وسط تقلبات بالأسواق العالمية

مباشر: ارتفعت الذهب بنحو 35 دولاراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تقلبات الأسواق المالية وبالتزامن مع التحفيز النقدي من جانب الحكومات والبنوك المركوية لمواجهة تداعيات .

وشهد الذهب تداولات متقلبة اليوم، حيث كان متراجعاً في وقت سابق من التعاملات قبل أن يتحول للصعود القوي على خلفية ضعف العملة الأمريكية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بالأمس على تمرير حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 484 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمستشفيات وسط الأزمة الجارية.

ويميل الذهب إلى الاستفادة من تدابير التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية والحكومات، حيث يُنظر إليه غالباً على أنه تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.

كما أن استمرار الانهيار في أسواق النفط خلال الأسبوع الجاري دفعت المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وتوقع "بنك أوف أمريكا" أن تقفز أسعار المعدن النفيس إلى 3000 دولار للأوقية خلال الـ18 أشهر المقبلة، بفعل انكماش الاقتصاد الحاد وتأثيرات الأزمة الجارية على الأسواق العالمية.

وكانت صادرات الذهب من سويسرا إلى الولايات المتحدة ارتفعت لأعلى مستوى منذ 2012 خلال مارس/آذار الماضي إلى 43.2 طن.

وأودى "كوفيد-19" بحياة 178 ألف شخص حتى الآن في الولايات المتحدة، مع إصابة ما يزيد عن مليوني ونصف شخصاً عالمياً، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 8:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 2.1 بالمائة، وهو ما يعادل 35 دولار، إلى 1723 دولاراً للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.7 بالمائة إلى 1697.35 دولار للأوقية، ليربح 11 دولاراً.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 100.162.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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