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شؤون الحرمين تعلن موافقة الملك سلمان على إقامة صلاة التراويح مع تعليق المصلين

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شؤون الحرمين تعلن موافقة الملك سلمان على إقامة صلاة التراويح مع تعليق المصلين شؤون الحرمين تعلن موافقة الملك سلمان على إقامة صلاة التراويح مع تعليق المصلين

الرياض ـ مباشر: أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح بالحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات.

وأوضح الشيخ السديس، وفقاً لبيان لرئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على إكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار .

وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن الهدف من الاختصار هو التخفيف والحد من الكثافة البشرية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم بالحرمين.

كما بين أن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

وأكد أن كافة الإجراءات والتدابير ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين

كما أشار إلى تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه مبيناً أن الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء.

وأعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس، أمس الثلاثاء، عن عقد اللقاء الإعلامي السنوي عن بعد لاستعراض الخطة التشغيلية للرئاسة بموسم رمضان للعام 1441هـ.

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