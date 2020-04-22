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الأسهم اليابانية تتراجع في الختام مع ترقب نتائج أعمال الشركات

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الأسهم اليابانية تتراجع في الختام مع ترقب نتائج أعمال الشركات الأسهم اليابانية تتراجع في الختام مع ترقب نتائج أعمال الشركات

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل خسائر النفط ووسط مراقبة المستثمرين لصدور نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام.

وجاء أداء الأسهم في بورصة طوكيو وسط تخلص المستثمرون من الأصول ذات المخاطر العالية بعد الانهيار التاريخي لأسعار النفط.

ويستمر الانهيار في أسواق النفط، مع انخفاض خام برنت عند مستويات لم يشهدها في عقدين، حيث عانى السوق من تخمة في المعروض وسط انهيار الطلب نتيجة تفشي الفيروس المميت، ما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية الأخرى.

وأثرت المخاوف بشأن نتائج الشركات والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سلباً على المعنويات حيث من المرجح أن تكشف عن مدى الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً مستوى 19137.9 نقطة، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط الجلسة عند 19050 نقطة.

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاُ بنحو 0.6 بالمائة ليغلق عند مستوى 1406.9 نقطة.

وبحلول الساعة 7:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 107.55 ين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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